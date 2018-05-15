"وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في مواجهات "النكبة الثانية" لـ62 فلسطينيا

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد المواطن الفلسطيني، ناصر أحمد محمود غراب، 51 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق البريج، وسط قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبارتقاء الشهيد غراب، اليوم، ترتفع حصيلتهم، منذ يوم أمس، عند السياج الحدودي لقطاع غزة، إلى 62.

وقالت الوكالة إن الشهيد غراب، هو من سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وأشارت المصادر إلى إصابة عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاختناق بالغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال شرق القطاع.

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي في إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية السبعين، وتواجه قوات الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

ويتزامن إحياء يوم النكبة الفلسطينية مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل.

وأثار مقتل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، استياءً دوليا ودعوات إلى ضبط النفس.

وانتقدت دول عديدة منها بريطانيا وفرنسا وروسيا تدشين السفارة الأمريكية في القدس الذي تنصلت منه 128 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".