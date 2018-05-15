"الأسرى": المعتقلون الإداريون يصعدون خطواتهم بمقاطعة عيادات السجون

قرر الأسرى المعتقلون إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد خطواتهم النضالية ضد سياسة اعتقالهم الإداري التعسفي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن اللجنة القيادية للمعتقلين الإداريين، أنهم سيقاطعون كافة عيادات السجون والمعتقلات، وسيمتنعون عن تناول الأدوية والعلاجات ابتداء من اليوم.

وأشارت إلى أن التصعيد سيشمل دخول المعتقلين الإداريين، إضرابات مفتوحة عن الطعام بشكل فردي مطلع الشهر المقبل، وعلى شكل دفعات مطلع الشهر الذي يليه وفق برنامج تحدده اللجنة القيادية.

ولفتت الهيئة إلى أن المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض هذا الاعتقال التعسفي بحق المئات منهم، منذ تاريخ 15/2/2018.

يذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا إداريا بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إداريا لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري لأكثر من 10 سنوات.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قرارا عام 2017.