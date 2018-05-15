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الوطن

عقوبات أمريكية على محافظ البنك المركزي الإيراني و3 آخرين

منذ 30 دقيقة
كتب: الوطن
عقوبات أمريكية على محافظ البنك المركزي الإيراني و3 آخرين

ترامب وروحاني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني، و3 أفراد آخرين، وبنك يتخذ من العراق مقرًا له، وذلك بموجب برنامج يستهدف من يدعمون الإرهاب العالمي.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها فرضت عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، وبنك "البلاد" الإسلامي ومقره العراق، بالإضافة إلى آخرين، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على مسؤولي البنك المركزي الإيراني وبنك "البلاد" بالعراق، تنبع من الاشتباه في تحويلهم ملايين الدولارات نيابة عن الحرس الثوري لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت كذلك محمد قصير المسؤول بحزب الله اللبناني.

وأوضح البيان أن العقوبات هي  جزء من "الحملة القوية"، لإدارة ترامب ضد الحرس الثوري ووكلائه وفي إطار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

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