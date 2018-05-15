"رمضان بعيونهم" يوميا على "الناس" في السادسة إلا ربع

تعرض شاشة قناة الناس في رمضان يوميا في السادسة إلا ربع عصرا حلقات برنامج "رمضان بعيونهم" والذي يقدمه الصحفي علي الكشوطي.

"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين في دول العالم، حيث يستضيف البرنامج في كل يوم ضيف من دولة مختلفة ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم ومنهم مسلمي الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر حيث يستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان.

البرنامج من تقديم علي الكشوطي، ومن إخراج احمد الجنايني، ويرأس تحريره الصحفي صبحي مجاهد.

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