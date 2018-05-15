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الوطن

مصادر: علاء عابد سيتولى منصب نائب رئيس "مستقبل وطن"

اليوم PM 07:44
كتب: محمد طارق
مصادر: علاء عابد سيتولى منصب نائب رئيس "مستقبل وطن"

علاء عابد

كشفت مصادر داخل حزب المصريين الأحرار أن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب سيتقدم باستقالته من الحزب خلال الأيام المقبلة، وذلك تمهيدا لتوليه منصب نائب رئيس حزب مستقبل وطن بعد تطويره وتغيره اسمه لاسم جديد.

وقالت المصادر، إن هناك عدد من نواب البرلمان عن الحزب سينضمون للحزب الجديد، بمجرد البدء في إجراءات تدشينه.

يذكر ان الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرار، بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، اليوم، إعفاء النائب علاء عابد من منصب رئيس الهيئة، واختيار النائب أيمن أبوالعلا، بدلاً منه.

وتضمن قرار رئيس الحزب، 4 مواد، كالتالي:

"مادة 1": إعفاء النائب علاء السعيد إبراهيم عابد، من منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار.

"مادة 2": اختيار النائب أيمن أحمد حسين أبو العلا، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، استكمالا لدور الانعقاد الثالث.

"مادة 3": يخطر دولة رئيس مجلس النواب لجمهورية مصر العربية بالقرار.

"مادة 4": يُعمل بهذا القرار من تاريخ وساعة نشره وإعلانه.

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