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الوطن

"محلية كفر الشيخ" تعلن عن فتح باب التقدم لـ31 وظيفة شاغرة

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"محلية كفر الشيخ" تعلن عن فتح باب التقدم لـ31 وظيفة شاغرة

وظائف خالية بكفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، برئاسة المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس المركز والمدينة، عن فتح باب تلقي طلبات شغل الوظائف الإشرافية للدرجات الشاغرة بالوحدة المحلية، وذلك لهيكلة الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة.

وأعلنت الوحد المحلية عن تلقي الطلبات لمدة شهر كامل لـ31 وظيفة شاغرة لاستغلال الخبرات، ترسيخًا لمبدأ التنمية البشرية واستغلال الطاقات البشرية التي يتمتع بها جهاز الدولة لصالح وبناء وتنمية المحافظة.

كما أعلنت عن المستندات اللازمة للتقدم لتلك الوظائف وهي بيان الحالة الوظيفية، و6 ملفات من المستندات الدالة على المهارات وإنجازاته السابقة، وأن يقدم مقترحًا تطويريًا للوظيفة المراد شغلها، وشهادة قانونية بعدم إحالته إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، على أن يقدم المتقدم طلبًا للسكرتير العام "إدارة الموارد البشرية".

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