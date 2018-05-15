الحناوي يتقدم بطلب إحاطة بشأن المتعثرين في تسديد ديون البنك الزراعي

تقدم عامر الحناوي، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة دارو بأسوان بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، موجه إلى وزير الزراعة، الدكتور عبدالمنعم البنا، ورئيس البنك الزراعي المصري، بشأن الفلاحين المتعثرين في تسديد ديون البنك الزراعي من سنوات.

وقال "الحناوي"، إن الديون لم يستطع الفلاحون تسديدها بسبب المبادرة التي يفرضها البنك على الفلاحين لتسديد الديون وهى أن يتم دفع جزء من الدين والباقي بعد 6 أشهر، خاصة وأن إنتاج الفلاح مرة واحدة في السنة للمحصول المزرع سواء كان أرز ، مانجو، أو قصب أو قطن، أو غيرها.

وطالب نائب المصريين الأحرار البنك بعمل مبادرات منظمة للفلاح يستطيع السداد من خلالها كأن تكون مرة كل عام بمبلغ معين يتم الاتفاق عليه مع البنك ويتم إعطاء الفلاح ما يثبت إنه يدفع ما عليه بانتظام حتى لا يتم ملاحقته قضائيا.