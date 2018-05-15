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الوطن

رئيس مدينة بلطيم يتابع أعمال تطوير الكورنيش بطول 2500 متر

منذ 25 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس مدينة بلطيم يتابع أعمال تطوير الكورنيش بطول 2500 متر

تنفيذ المرحلة الثالثة لتجميل كورتيش مدينة بلطيم

تابع طلعت عبدالقادر، مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صب القواعد والسملات والأعمدة الخرسانية بكورنيش مدينة بلطيم بطول 2500 متر ليصبح الطول الإجمالي للكورنيش 5000 متر.

وقال رئيس مركز ومدينة بلطيم، إن الأعمال التنموية والخدمية بالمدينة تسير نحو الطريق الصحيح، حيث أصبح اسم المدينة يذكر ويتكرر كثيراً بفضل النهضة التنموية الحقيقية والملموسة، من نظافة وتجميل وتشجير وإنارة ورصف وغاز وكهرباء ومياه الشرب، وغيرها من الخدمات المتلاحقة بعضها البعض .

وأكد أهمية استكمال حماية شاطئ البحيرة والحد من الزحف على المحمية الطبيعية والقضاء على العشوائيات والهيش والغابات المتناثرة بشكل كبير بالبحيرة مع تجميل وتزين كورنيش المدينة بطول 5000 متر بمراحل متتالية من الأعمال الإنشائية للكورنيش نفسه.

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