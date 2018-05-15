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الوطن

تيريزا ماي تدعو "جميع الأطراف" في غزة إلى ضبط النفس

منذ 34 دقيقة
كتب: أ ف ب
تيريزا ماي تدعو "جميع الأطراف" في غزة إلى ضبط النفس

تيريزا ماي

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي "جميع الأطراف" إلى ضبط النفس، بعد مواجهات أمس، في قطاع غزة، حيث استشهدا 62 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت ماي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من لندن: "ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس".

وأضافت: "من المُلِحّ تحديد الوقائع، بعد ما حدث بالأمس".

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال الإسرائيلي في إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية السبعين، وتواجه قوات الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين بالعنف المفرط، ما أدى إلى سقوط 62 شهيدا وأكثر من 2771 مصابا.

ويتزامن إحياء يوم النكبة الفلسطينية مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل.

وأثار استشهاد عشرات المتظاهرين الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، أمس، استياءً دوليا ودعوات إلى ضبط النفس.

وانتقدت دول عديدة، منها "بريطانيا وفرنسا وروسيا" تدشين السفارة الأمريكية في القدس، الذي تنصلت منه 128 من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

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