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الوطن

محافظ الشرقية: فتح منافذ لبيع الخبز المدعم للمواطنين بكل مركز ومدينة

منذ 35 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية: فتح منافذ لبيع الخبز المدعم للمواطنين بكل مركز ومدينة

محافظ الشرقية

أعطى اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بفتح منافذ لبيع الخبز المدعم بكل مركز ومدينة بنطاق دائرة المحافظة، تيسيرًا على المواطنين للحصول على رغيف خبز مدعم وجيد زنه الرغيف 100 جرام وبسعر 5 قروش ومعبأ داخل أكياس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وللقضاء على جشع أصحاب المخابز الخاصة لاستغلال المواطنين وابتزازهم ليتمكن المواطن الشرقاوي من الحصول على رغيف خبز جيد ومدعم بسهولة ويسر.

وكان محافظ الشرقية أمر بإعادة تشغيل مشروع المخابز الآلية بالصيادين بمدينة الزقازيق بعد أن تم إعادة هيكلة العاملين به ودعمه بالمعدات الحديثة لخطوط الإنتاج ليتم إعادة تشغيله مرة أخرى بعد توقفه فترة طويلة لإنتاج رغيف خبز جيد ومدعم ينطبق عليه كافة الاشتراطات الصحية والتموينية ليساهم في تحسين مستوى إنتاج رغيف الخبز على مستوى المحافظة ونيل رضاء المواطن الشرقاوي.

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