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الوطن

تنفيذ 10 قرارات إزالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في مدينة قلين

منذ 33 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
تنفيذ 10 قرارات إزالة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية في مدينة قلين

حملة لازالة التعديات على الاراضى الزاعية بقلين

كلفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، الجهاز المعاون بإزالة وحصر جميع التعديات بمختلف أنحاء المركز وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بتنفيذ قرارات إزالة مختلفة على أرض أملاك الدولة، وكذلك تبوير الأرض الزراعية.

وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، مدعومة بقوات الأمن، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود، بوجود قوات الدفاع المدني، والإسعاف، والطوارئ، والكهرباء، ونواب رئيس المدينة، ورؤساء القرى.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة وسط اعتراض الأهالي .

وأكدت رئيس مركز ومدينة قلين، أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها، و"لن يسمح بالارتداد على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والري التي جرى إزالتها واستردادها، وستطبق عقوبات رادعة ضد هؤلاء طبقاً للقانون".

 

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