قطع المياه عن 5 مناطق بشارع جسر السويس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن بعض المناطق ومتفرعاتها بشارع جسر السويس، اليوم، بداءً من الساعة العاشرة مساء.

وذكرت الشركة في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن مدة انقطاع المياه عن المنطقة تستمر لـ 14 ساعة، حتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي، بسبب القيام بأعمال صيانة بخط مياه قطر 1000 مم بشارع جسر السويس والمتعارض مع تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وحدد البيان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وهي "شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، منطقة عين شمس الشرقية ومتفرعاتها، منطقة زهراء عين شمس ومتفرعاتها، منطقة عرب الجسر ومنفرعاتها، منطقة الألف مسكن ومتفرعاتها".

وأوضحت الشركة، في بيانها، أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها من خلال الاتصال برقم 125، كما أهابت الشركة المستشفيات وأصحاب المخابز تدبير احتيجاتهم من المياه خلال مدة الانقطاع.