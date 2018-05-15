المترو: تكلفة الرحلة لكبار السن فى الاشتراكات 75 قرشاً

شهدت مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق، صباح أمس، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لليوم الثالث على التوالى، لاستخراج الاشتراكات الشهرية، بعد تطبيق زيادة أسعار تذكرة المترو بدءاً من يوم الجمعة الماضى.

أكد المهندس على الفضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن العمل يسير بشكل منتظم بجميع محطات مترو الأنفاق، وأن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من قبل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم منح كبار السن وجميع المواطنين فوق الـ60 عاماً تخفيضاً على الاشتراك لتصل قيمة التذكرة فى الاشتراك 75 قرشاً.

وقال «الفضالى» لـ«الوطن»، إن الشركة اتجهت لتقليل زمن التقاطر بالمحطات ليصل إلى دقيقة واحدة بدلاً من دقيقتين ونصف الدقيقة، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات، موضحاً أن جميع القطارات جاهزة تماماً فى رمضان، مؤكداً أن الشركة ستقوم برحلات إضافية على مدار اليوم تسهيلاً على الركاب.

وفى ذات السياق، أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن نحو 64 مدرعة و80 عربة أمن و800 فرد أمن مركزى، يؤمنون جميع محطات مترو الأنفاق، تزامناً مع تطبيق قرار زيادة أسعار تذاكر المترو.

«الفضالى»: رحلات إضافية تزامناً مع شهر رمضان.. ومصدر: 64 مدرعة و800 فرد شرطة يؤمّنون المحطات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن جميع الدعوات المغرضة لمقاطعة مرفق مترو الأنفاق، لم تؤثر على الإحصائيات اليومية لعدد من يستقلون المرفق، مشيراً إلى أن تعداد الركاب الذين يستقلون قطارات المترو نحو 3 ملايين و500 ألف راكب يومياً، مضيفاً أن هناك رقابة مشددة بجميع المحطات لمنع حدوث أية تجاوزات من قبل المواطنين.

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، إن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور المسافر، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين بشكل يومى، مؤكداً أن الشركة ستعمل على شراء ماكينات إلكترونية جديدة لاستكمال تركيب الماكينات بالخط الثانى.

وأوضح «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن عدد المقبلين على استخراج اشتراكات زاد بنسبة تتعدى 400% خلال الأربعة أيام الماضية، بالمقارنة بنفس الأيام من الأسبوع السابق قبل تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار التذاكر، مؤكداً أن عدد من استخرجوا الاشتراكات وصل لنحو 23 ألفاً و196 مواطناً حتى الآن، بسبب التخفيضات التى منحتها الشركة على الاشتراكات التى تصل إلى 50%.

وفى اتجاه آخر، تسلم الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل والمهندس مجدى الصباغ، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، الجائزة الذهبية فى جوائز الاستدامة الممنوحة للهيئة القومية لسكك حديد مصر من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2018 تحت عنوان «أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية» لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمى القطارات وخاصة النساء