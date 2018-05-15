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الوطن

بالصور| "عامر" تشارك العمال بإقليم القاهرة الثقافي الاستعداد لرمضاني

منذ 6 دقيقة
كتب: محمد سيف
بالصور| "عامر" تشارك العمال بإقليم القاهرة الثقافي الاستعداد لرمضاني

إجلال عامر

دشَّن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة إجلال عامر، اليوم، احتفالات برؤية هلال شهر رمضان، في عدد من مواقعه الثقافية بقصر ثقافة الجيزة، مساء اليوم، جرى خلالها تقديم عروض فنية وتنورة، وذلك في حديقة الجيزة، بجوار محكمة الجيزة، بحضور رئيس حي جنوب.

واستعددًا للنشاط الرمضاني، شاركت "عامر"، العمال، نشاطهم في تنظيم مبني "الإقليم" بالجيزة، تفعيلًا لمبادرة "بإيدين ولادها" التي تشارك فيها جميع قصور الثقافة.

ومن المقرر أن تستكمل الاحتفالات، غدًا، في إقليم القاهرة الكبرى، بعرض تنورة يشارك فيه 4 راقصين، أمام قصر ثقافة الجيزة، وتشرف على الأعمال، مديرته، سارة شكري.

ويحتفل قصر ثقافة الفيوم، في بهوه، بعروض فنون شعبية للأطفال، وتنورة ومزمار.

كما احتفل اليوم فرع ثقافة القليوبية، بمسيرة لفرقة الشرطة للموسيقي النحاسية، بدأت وانتهت أمام قصر ثقافة بنها، تلاها، حفل لفرقة بنها للإنشاد الديني بمدخل القصر.

  

 

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