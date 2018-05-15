بعد إعفاءه من منصبه بـ"المصريين الأحرار": السياسة ليس بها ثوابت

قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية السابق لحزب المصريين الأحرار، إنه يحترم قرار الدكتور عصام خليل، بإعفائه من رئاسة الهيئة البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الحزب وأعضاءه قدموا له على مدار 3 سنوات كل ما هو مطلوب لدعم الهيئة البرلمانية تحت قبة البرلمان.

وحول نيته ترك الحزب اكتفي عابد بتعليقه قائلا: "السياسة ليس بها ثوابت، وسأتخذ القرار الذي سيكون في صالح مصر".

يذكر أن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أصدر قرارا بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، اليوم، على إعفاء النائب علاء عابد من منصب رئيس الهيئة، واختيار النائب أيمن أبو العلا، بدلاً منه.