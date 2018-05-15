وزير التموين يمازح المواطنين: "هاتعملوا المحشي بالأرز مش بالمكرونة"

قال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر زرعت العام الماضي 1.8 مليون فدان أرز بإجمالي إنتاج 6 ملايين طن بزيادة تتخطى الـ2 مليون طن عن حجم الاستهلاك المحلى، موضحًا أنه يتم عرض عدة أنواع من الأرز بأسعار مختلفة خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصيلحي، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه لا يوجد أي مشكلة في حجم المعروض من الأزر ما يكفي احتياجات المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم طرح سلعة الأرز على بطاقة التموين خلال شهر رمضان.

وتابع: "مش عاوزين نزود الطلب فيزيد السعر فيواجه الناس أزمة قلة المعروض في السوق ما يؤدي إلى ارتفاع السعر بشكل كبير، بس متقلقوش هتعلموا المحشي بالأرز مش بالمكرونة".