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الوطن

"تضامن الغربية": توزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية على الفقراء والمحتاجين

منذ 26 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
"تضامن الغربية": توزيع 3 آلاف كرتونة رمضانية على الفقراء والمحتاجين

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية

قالت تغريد عواره، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن المديرية وفرت 3 ألاف كرتونة رمضانية، من خلال مؤسسة التكافل لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك وفقا لتعليمات اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، بالوصول إلى القرى الأكثر فقرًا.

وأشارت في بيان، اليوم، أنها كلفت مديرة مؤسسة التكافل وكافة العاملين بكافة الإدارات الفنية والاجتماعية بتذليل أي عقبات تقابل أي مواطن حسب التعليمات لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر فقرًا، وأيضا لتقديم مساعدات مادية لكافة المحتاجين حسب اللوائح والقوانين،  طوال شهر رمضان.

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