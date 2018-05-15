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الوطن

"الوزراء": طرح 4 شركات في البورصة يهدف لتحقيق أرباح وزيادة الاستثمار

أمس PM 11:46
كتب: محمود البدوي
"الوزراء": طرح 4 شركات في البورصة يهدف لتحقيق أرباح وزيادة الاستثمار

أشرف سلطان

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تقرير وزير المالية في اجتماع الحكومة، بشأن طرح أسهم 4 شركات في البورصة، كان مفصلًا، والهدف من برنامج الأطروحات، هو إتاحة الفرصة للشركات للاستثمار، وتطوير بعض القطاعات لديها.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن دخول تلك الشركات، سيكون إضافة للبورصة، وحصيلة طرح الأسهم سيسهم في أن تعيد الشركات نفسها مرة أخرى، ووزير المالية عرض تقريرًا مفصلًا بجدول طرحها في البورصة بهدف زيادة استثماراتها.

وأكد أن الدولة تريد تعظيم كل الشركات المملوكة لها، وزيادة قدرتها على الاستثمار، والإنتاج، وفي الفترات المقبلة سيتم طرح 23 شركة بشكل جزئي في البورصة، بعد اتخاذ بعض الإجراءات، مؤكدًا أن الطرح يعود عليها بالنفع، لتتوسع في استثماراتها وتحقق الأرباح.

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