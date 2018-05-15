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الوطن

شباب الأقصر يرفعون أعلام الزمالك في دورة رمضان

أمس PM 11:48
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
شباب الأقصر يرفعون أعلام الزمالك في دورة رمضان

اعلام الزمالك فى دورة المولد

رفع العشرات المشاركين في دورة رمضان التي شارك بها الآلاف من أبناء الأقصر أعلام نادي الزمالك احتفالا بفوزه بكاس مصر.

واحتفل المشاركون في الدورة من جمهور الزمالك بكاس مصر من خلال رفع الأعلام والتقاط صور سيلفي للمشاركين في الدورة التي تنظمها قبيلة بني هلال احتفالا بقدوم شهر رمضان  للعام الثاني على التوالي بعد توقف عدة سنوات.

 

وقال محمد سيد احمد، كبير قبيلة بني هلال بمحافظة الأقصر، إن دورة رمضان تعد من أحد الطقوس الاحتفالية السنوية المتوارثة عن الأجداد والتي تعرضت خلال السنوات الماضية إلى مجموعة من العراقيل التي وقفت حائلاً أمام تنظيمها خاصة خلال السنوات التي أعقبت الثورة وما صاحبها من أوضاع أمنية متأججة مشيرًا أن الدورة شارك فيها عشرات السائحين.

 

وأضاف أن قبيلة بني هلال تحرص على إحياء الطقوس الاحتفالية القديمة والتي يأتي في مقدمتها دورة الاحتفال بقدوم الشهر الكريم، والتي تتمثل في طواف المواطنين شوارع المدينة حاملين الرايات الملونة، وموسيقي الفلكلورية، يصاحبها الأحصنة والجمال المزينة.

وقال  أشرف الهلالي، المتحدث الإعلامي لقبيلة بني هلال في الأقصر، إن الأجهزة الأمنية وافقت علي تنظيم الدورة للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب حالة الاستقرار الأمني الذي تنعم به الأقصر بفضل جهود رجال الجيش والشرطة.

وأضاف أن الدورة ترمز إلى حالة التآلف بين الأهالي بمختلف عائلاتهم، ودليلا على أن أهالي جنوب الصعيد لديهم ارتباط وثيق بإرث أجدادهم ومن هذا المنطق يحرص أبناء قبيلة بني هلال على الحفاظ على دورة رمضان من الاندثار وتعريف الأجيال المقبلة بها وذلك حرصا على تواجدها خلال السنوات المقبلة.

 

 

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