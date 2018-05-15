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الوطن

تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف

أمس PM 11:50
كتب: عمرو رجب
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف

أعلن المركز الإعلامي لجمعية الأورمان أن الجمعية نجحت وبالتعاون مع بنك QNb في تطوير وتنمية عدد 15 منزلاً لأسر غير قادرة بقرية الشافعي مركز سمسطا محافظة بنى سويف ضمن مشروع الجمعية الإنساني الرائد لإغاثة القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد احمد مؤمن المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان أنه تم إعادة أعمار 15 منزلا متهالك في القرية ما بين تسقيف وتعريش ومحارة و دهان وسيراميك وتوصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك والدهانات وأعمال السباكة وغيرها من المتطلبات الأساسية بالمنزل، فضلاً عن توصيل 20 وصلة مياه شرب نقية لـ20 منزلاً .

من جانبه أوضح احمد مؤمن أن الاحتفالية نظمت اليوم بقرية الشافعي مركز سمسطا بحضور قيادات الأورمان وقيادات بنك QNb، وأثناء الاحتفالية جرى تسليم عدد 5 قروض حسنة، وتسليم 50 كرتونة مواد غذائية.

وأطلقت جمعية الأورمان قبل سنوات من الآن مشروعها الإنساني الرائد لإغاثة وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا في ربوع مصر مع التركيز على قرى الصعيد الأكثر احتياجاً وأن الجمعية نجحت حتى الآن في تنمية ما يزيد عن 550 قرية من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بهذه القرى، فضلاً عن توزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على الأسر غير القادرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية للمرضى من سكان هذه القرى.

تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف
تطوير وتنمية 15 منزلا لأسر غير قادرة بقرية الشافعي في بني سويف

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