بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ورئيس مجلس التعليم المفتوح، موافقة المجلس على بدء القبول في برامج التعليم الإلكتروني المدمج بكليتي التجارة والزراعة، حيث يحصل الطالب على بكالوريوس التجارة المهني نظام الأربع سنوات.

وأوضح حسن خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن بكالوريوس التجارة المهني سوف يكون في تخصصات برنامج التنظيم والإدارة، وبرنامج نظم المحاسبة، وبرنامج الحاسب الآلي، وبرنامج تنظيم وإدارة المستشفيات، وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية، بينما تكون تخصصات بكالوريوس الزراعة هي برنامج تكنولوجيا إدارة المشروعات الزراعية، وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

من جانبه قال الدكتور عاطف محمد احمد، مدير مركز التعليم المفتوح، إن المركز بصدد الإعلان عن ستة برامج مهنية اخرى وفقا لآليات التعليم الإلكتروني المدمج بكلية الآداب، حيث يحصل الطالب على الليسانس المهني بنظام أربع سنوات في تخصصات: برنامج علم الاجتماع والانثروبيولوجيا، وبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الدراسات اللغوية والأدبية، وبرنامج علم المكتبات والآرشيفات والمعلومات، وبرنامج الدراسات الفلسفية، وبرنامج التاريخ والحضارة.