تسجيل الدخول

الوطن

بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف

أمس PM 11:50
كتب: عمرو رجب
بدء القبول ببرنامج التعليم المدمج بكليتي الزراعة والتجارة في بني سويف

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ورئيس مجلس التعليم المفتوح، موافقة المجلس على بدء القبول في برامج التعليم الإلكتروني المدمج بكليتي التجارة والزراعة، حيث يحصل الطالب على بكالوريوس التجارة المهني نظام الأربع سنوات.

وأوضح حسن خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن بكالوريوس التجارة المهني سوف يكون في تخصصات برنامج التنظيم والإدارة، وبرنامج نظم المحاسبة، وبرنامج الحاسب الآلي، وبرنامج تنظيم وإدارة المستشفيات، وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية، بينما تكون تخصصات بكالوريوس الزراعة هي برنامج تكنولوجيا إدارة المشروعات الزراعية، وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.

من جانبه قال الدكتور عاطف محمد احمد، مدير مركز التعليم المفتوح، إن المركز بصدد الإعلان عن ستة برامج مهنية اخرى وفقا لآليات التعليم الإلكتروني المدمج بكلية الآداب، حيث يحصل الطالب على الليسانس المهني بنظام أربع سنوات في تخصصات: برنامج علم الاجتماع والانثروبيولوجيا، وبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية، وبرنامج الدراسات اللغوية والأدبية، وبرنامج علم المكتبات والآرشيفات والمعلومات، وبرنامج الدراسات الفلسفية، وبرنامج التاريخ والحضارة.

أخبار متعلقة

قرارات غلق لـ25 منشأة طبية خاصة في بني سويف

قرارات غلق لـ25 منشأة طبية خاصة في بني سويف
إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمدرستها في بني سويف

إصابة طالبة سقطت من الدور الثاني بمدرستها في بني سويف
"زراعة بني سويف" تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض

"زراعة بني سويف" تشن حملة قومية للقضاء على الفئران والقوارض
رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية "العلوم التطبيقة"

رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير الامتحانات بكلية "العلوم التطبيقة"
رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة

رئيس جامعة بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة
افتتاح عيادات تعليمية وقاعة دراسات العليا بـ"طب أسنان" جامعة بني سويف

افتتاح عيادات تعليمية وقاعة دراسات العليا بـ"طب أسنان" جامعة بني سويف
محافظ بني سويف يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

محافظ بني سويف يهنئ السيسي بحلول شهر رمضان المبارك
حرمان طالب من دخول امتحانات نهاية العام بتجارة بني سويف بسبب "الغش"

حرمان طالب من دخول امتحانات نهاية العام بتجارة بني سويف بسبب "الغش"

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

نيابة نقادة تحقق مع طالب دهس 5 طالبات بجرار زراعي في قنا

نيابة نقادة تحقق مع طالب دهس 5 طالبات بجرار زراعي في قنا

سعفان: الانتخابات العمالية في شمال سيناء 24 مايو

سعفان: الانتخابات العمالية في شمال سيناء 24 مايو

القاهرة: استمرار حصر وإخلاء المناطق الخطرة قبل نهاية العام

القاهرة: استمرار حصر وإخلاء المناطق الخطرة قبل نهاية العام

قطاع التفتيش بالتنمية المحلية: لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

قطاع التفتيش بالتنمية المحلية: لن نسمح بتعديات جديدة على أملاك الدولة

عاجل| "الخارجية": الاجتماع الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار الدراسات

عاجل| "الخارجية": الاجتماع الخاص بسد النهضة يقترب من وضع مسار الدراسات

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل