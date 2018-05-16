"الغرف السياحية": لا بد من تطوير المناهج بالمدارس والكليات السياحية

قال الدكتور مصطفى سلطان عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك خطة أعدها مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لإحياء برامج التدريب من جديد والبحث عن وسائل تمويل جديدة لتلك البرامج عن طريق تفعيل المنح التدريبية التي كانت توفرها بعض الجهات الخارجية أو عن طريق صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة أو عن طريق إيجاد رعاة لكل برنامج تدريبي على حده.

وأضاف لـ "الوطن" أنه لا بد من تطوير المناهج بالمدارس والمعاهد والكليات المتخصصة في السياحة لتتواكب مع التطور التكنولوجي لتلك الصناعة وما يحتاجه سوق العمل.