مباحث مركز الزقازيق تنجح في استعادة مسروقات صحفي "الوطن" بعد 48 ساعة

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق، من استعادة المسروقات الخاصة بالزميل أحمد حامد دياب المحرر بالبوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن" وذلك بعد 48 ساعة من سرقتها.

وتعرض الزميل لحادث سرقة بالإكراه بجوار كوبري مرور الصدر بدائرة مركز شرطة الزقازيق، من 3 عناصر إجرامية مسلحة بأسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة كاميرا احترافية وهاتف محمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتوجه الزميل لمديرية أمن الشرقية وقدم بلاغا للواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، والذي أخطر اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشعراوي مفتش المباحث والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق والنقيب شريف مخلوف والملازم أول وليد ثروت معاونا مباحث مركز الزقازيق.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تمكن ضباط مركز شرطة الزقازيق، من تحديد العناصر الإجرامية واستهدافهم، وتم القبض على أحدهم بحيازته الكاميرا الخاصة بالزميل، وأرشد عن زملائه الهاربين وجارٍ ضبطهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.