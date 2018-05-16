تسجيل الدخول

الوطن

مباحث مركز الزقازيق تنجح في استعادة مسروقات صحفي "الوطن" بعد 48 ساعة

منذ 14 دقيقة
كتب: عزة عطية
مباحث مركز الزقازيق تنجح في استعادة مسروقات صحفي "الوطن" بعد 48 ساعة

اللواء رضا طبلية

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق، من استعادة المسروقات الخاصة بالزميل أحمد حامد دياب المحرر بالبوابة الإلكترونية لجريدة "الوطن" وذلك بعد 48 ساعة من سرقتها.

وتعرض الزميل لحادث سرقة بالإكراه بجوار كوبري مرور الصدر بدائرة مركز شرطة الزقازيق، من 3 عناصر إجرامية مسلحة بأسلحة بيضاء، وتمكنوا من سرقة كاميرا احترافية وهاتف محمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وتوجه الزميل لمديرية أمن الشرقية وقدم بلاغا للواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، والذي أخطر اللواء رضا طبلية مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، وأمر على الفور بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشعراوي مفتش المباحث والرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق والنقيب شريف مخلوف والملازم أول وليد ثروت معاونا مباحث مركز الزقازيق.

وبعد إجراء التحريات اللازمة تمكن ضباط مركز شرطة الزقازيق، من تحديد العناصر الإجرامية واستهدافهم، وتم القبض على أحدهم بحيازته الكاميرا الخاصة بالزميل، وأرشد عن زملائه الهاربين وجارٍ ضبطهم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أخبار متعلقة

قوات تأمين الطريق تعيد مسروقات لمواطن وتضبط مرتكبي الواقعة

قوات تأمين الطريق تعيد مسروقات لمواطن وتضبط مرتكبي الواقعة
بالصور| مسروقات العصابة الدولية بالقاهرة: 100 مليون جنيه و20 كيلو ذهب

بالصور| مسروقات العصابة الدولية بالقاهرة: 100 مليون جنيه و20 كيلو ذهب
مباحث الغردقة تعيد مسروقات سائح إنجليزي 

مباحث الغردقة تعيد مسروقات سائح إنجليزي 
تشكيل لجنة فنية لحصر مسروقات الأدوية من مخازن التموين الطبي

تشكيل لجنة فنية لحصر مسروقات الأدوية من مخازن التموين الطبي

التعليقات

مسيرات ضد نقل السفارة الأمريكية للقدس

أحدث الأخبار

"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

صناع "فوق السحاب" متفائلون بنجاح العمل في رمضان

مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

مكرم: رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالي لسد النهضة نوع من المراوغة

دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

أديب يسخر من إقامة موسكو مشروعا سياحيا في سوريا: "خبر هينقطني"

أديب يسخر من إقامة موسكو مشروعا سياحيا في سوريا: "خبر هينقطني"

اختيارات الوطن

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

"ريمونتادا" زملكاوية في 20 يوما تحفظ ماء وجهه.. هزم الأهلي وتوج بالكأس

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

مفتي الديار المصرية: غدا المتمم لشهر شعبان والخميس غرة رمضان

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

"والله بعودة".. 6 دول تستقبل رمضان غدا: أبرزها أوكرانيا والسويد

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

موجة رفض عربية وعالمية لـ«نقل السفارة الأمريكية».. وإدانات دولية لـ«المجزرة الإسرائيلية»

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

عايز تتسلى فى الإجازة؟.. اعمل من الكتب فوانيس

الأكثر قراءة

عاجل