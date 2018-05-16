"نيابة أسوان" تقرر انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ترزي توفي بالقسم

قررت نيابة أسوان العامة، منذ قليل، انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة ترزي توفي مساء أمس، داخل مقر احتجازه بقسم أول أسوان، بعد أن كان محتجزا على ذمة قضية "وصل أمانة".

وتوقي شنودة مينا فخوري، 43 سنة، ترزي بمنطقة شارع السودانية ومقيم بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، داخل مقر احتجازه بقسم أول أسوان، بعد ضبطه بحوالي ساعة وكان محتجزا على ذمة قضية "وصل أمانة".

ورفضت النيابة التصريح بدفن الجثمان إلا بعد استكمال التحقيقات والاستماع لأقوال أهليته وضباط وأمناء شرطة قسم أول أسوان، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه.