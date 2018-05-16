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الوطن

دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

منذ 11 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
دراسة: 197 ألف مشتغل زيادة بتجارة التجزئة في 3 أشهر

تجارة التجزئة تجذب أعداد كثيرة من الشباب

كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير وحتى مارس في 2018، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة اجتذب 197 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2017، ونشاط الغذاء والإقامة اجتذب 119 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2017، ونشاط التشييد والبناء اجتذب 97 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2017، ونشاط الصناعات التحويلية اجتذب 77 ألف مشتغل زيادة عن الربع الرابع من عام 2017. 

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