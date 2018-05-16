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الوطن

"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

اليوم AM 04:02
كتب: أحمد البهنساوى
"الأعلى لتنظيم لإعلام" يرصد الحلقات الأولى لدراما رمضان

جانب من اجتماع سابق للجنة

عقدت لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا، بالأمس، برئاسة المخرج محمد فاضل لمناقشة ورصد ما يجري على ساحة العروض الدرامية في القنوات المختلفة في ليلة الرؤية، حيث بدأت العروض في بعض القنوات من الليلة الماضية، كما بحث الأعضاء مشاهدة ورصد العروض الدرامية في مختلف القنوات الفضائية.

وقال بيان للجنة، منذ قليل، إن الاجتماع حضره كل من الدكتورة هدى زكريا، والدكتورة سوزان القليني، أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ونبيل الجوهري سكرتير نقابة المهن السينمائية، والناقدة خيرية البشلاوي، والكاتب السيناريست هاني كمال، من أعضاء اللجنة.

كما شارك في الاجتماع الفنان أيمن عزب، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ومختار رمضان مختار، مدير إدارة القضايا، وأحمد عبدالغني، مسؤول المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

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