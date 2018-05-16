بالفيديو| مصرع طفلين في بني سويف بسبب غرق قرية بمياه الصرف الصحي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، تقريرًا تليفزيونيًا، عن تعرض قرية غياضة بمحافظة بني سويف للغرق بمياه الصرف ما أسفر عن مقتل طفلين غرقًا.

وقالت عجوز من القرية: "الحيطان وقعت والمياه دخلت من تحت الحيطان وكله مرض في مرض ومحدش عارف يقعد".

وتابعت: "بنتي ماتت من زمان وفي عيلين وقعوا في البركة".

وأضافت سيدة أخرى: "عندي الكلى بقالي 4 سنين، وباخد علاج بأكتر من 1500 جنيه في الشهر".

وقال أحد الأهالي: "عندي نسبة تتعدى الـ40% فيروس وتضخمات وحساسية على الصدر للأطفال بسبب المنتجع السياحي الموجود في القرية".