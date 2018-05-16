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الوطن

إحالة عاملين بأورام دمنهور للتحقيق لاتهامهما ببيع صبغات الأشعة للمرضى

اليوم AM 07:38
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إحالة عاملين بأورام دمنهور للتحقيق لاتهامهما ببيع صبغات الأشعة للمرضى

ارشيفية

أحال الدكتور رجب شريف مدير مركز أورام دمنهور بالبحيرة، عاملين بالمركز، للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالمركز، مع إحالة الواقعة للنيابة حال إدانتهم في التحقيقات الإدارية، وذلك لاتهامهما ببيع بعض الصبغات للمرضى خارج نطاق المركز، معلنا أنه تم نقل العاملين من أماكن عملهما.

وقال مدير مركز أورام دمنهور، إن هناك نقصا حادا في صبغات الأشعة المقطعية للمرضى بأغلب المستشفيات على مستوى الجمهورية، لعدم توفير الشركات الموردة لها منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى اضطرار المركز إلى الاعتماد على شراء الصبغات بشكل مباشر من الشركات الخاصة على نفقة جمعية رعاية مرضى الأورام حتى لا يتوقف العمل بالمركز، ولحين توريد الشركات المتعاقدة  لتلك الصبغات.

وأكد الدكتور رجب شريف، انتظام العمل داخل المركز بشكل تام وتوفير العلاج المجاني لأكثر من 7000 مريض شهريا، مع إجراء كافة الفحوصات والعمليات الجراحية للمرضى بشكل مجاني على نفقة الدولة.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو يكشف قيام أحد العاملين بمركز الأورام بدمنهور، ببيع صبغات الأشعة المقطعية للمرضى خارج المركز بشكل غير قانوني مما أثار غضب المواطنين.

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