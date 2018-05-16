بالصور| إقامة معرض "أهلا رمضان" في مدينة شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إقامة معرض "أهلا رمضان" في مدينة شرم الشيخ بجزيرة الطيب بجوار قصر ثقافة شرم الشيخ بمطلع الهضبة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، لبيع جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم وتوفيرها بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل، والأسر الفقيرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية في المحافظة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن معرضا كبيرا "أهلا رمضان" افتتح بمدينة الطور، وآخر في مدينة أبورديس، مؤكدا أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع الغذائية بسعر مخفض.

وأوضح أنه أصدر تعليمات بضرورة تكثيف الرقابة لمفتشي التموين والأغذية ومباحث التموين، للتأكد من صلاحية الأغذية التي تقدم للمواطن، وإلزام جميع التجار المشاركين في المعرض بالبيع بسعر الجملة.