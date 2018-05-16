رئيس الوزراء يستعرض مع الملا استراتيجية تحويل مصر لمركز طاقة إقليمي

استعرض المهندس شريف إسماعيل خلال لقائه بوزير البترول، مساء أمس، التقرير الذي عرضه المهندس طارق الملا حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في مجال التكرير، بهدف إضافة وحدات إنتاجية جديدة في السويس والإسكندرية وأسيوط لتأمين إمدادات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبما يعمل على تقليص الكميات المستوردة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وعرض وزير البترول موقف مشروع مجمع "البتروكيماويات" المقرر إقامته بالسويس إلى جانب خطة الحفر والاستكشافات الجديدة، بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.