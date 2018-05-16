شباب البرنامج الرئاسي يستعرضون مراحل الحياة السياسية منذ عهد محمد علي

استعرض مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي مراحل الحياة السياسية في مصر، بدءًا من عهد محمد علي باشا حتى العصر الحالي، ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب.

وسرد شباب البرنامج الرئاسي، مراحل وتفاصيل تطور الحياة السياسية في مصر حتى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في جلسة بعنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري".

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب،اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.