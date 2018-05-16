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الوطن

وزير خارجية إيران: العالم ليس أمريكا فقط

منذ 7 دقيقة
كتب: وكالات
وزير خارجية إيران: العالم ليس أمريكا فقط

ظريف

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العالم ليس أمريكا فقط وليس كل شيء في يدها، معربا عن رفض بلاده القاطع للعقوبات الأمريكية الأخيرة عليها، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال ظريف في حديث للصحفيين: "العالم ليس أمريكا فحسب وليس كل شيء في يدها، ونرفض العقوبات الأمريكية الجديدة غير المنطقية والناتجة عن غضب واشنطن من عدم تماشي دول العالم مع سياساتها".

وعن اجتماعه مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بروكسل، أضاف: "مباحثاتي في بروكسل كانت بداية جيدة وحملت رسائل سياسية هامة، كما أثبتت أن الاتفاق النووي مستقل عن القضايا الأخرى".

وأكد ظريف التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي مع بلاده، لافتا إلى أن "التزامات الجانب الأوروبي في ما يتعلق بالاتفاق النووي، مستقلة عن القضايا الأخرى المطروحة".

كانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، وسط توترات دولية وإقليمية.

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