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الوطن

"السكة الحديد": تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري خلال رمضان

منذ 7 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"السكة الحديد": تعديل مواعيد بعض قطارات الوجه البحري خلال رمضان

أحد قطارات السكة الحديد صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد بعض القطارات، اعتبارا من الخميس 17 مايو الأول من شهر رمضان المعظم، لتتناسب مع موعد الإفطار طوال الشهر الكريم.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أنه تقرر تعديل مواعيد بعض قطارات بالوجه البحري وجاءت هذه التعديلات كالآتي:

- قيام قطار 1915 سياحي "القاهرة-المنصورة" الساعة 15.10، بدلا من الساعة 17.00.

- قيام قطار 925 مكيف "القاهرة-الإسكندرية" الساعة 17.00 بدلا من الساعة 17.10.

- قيام قطار 927 مكيف "القاهرة-الإسكندرية" الساعة 20.00 بدلا من الساعة 19.00.

- قيام قطار 959 سياحي "القاهرة-الإسماعيلية" الساعة 17.10 بدلا من الساعة 17.45.

- قيام قطار 926 مكيف "الإسكندرية-القاهرة" الساعة 19.45 بدلا من الساعة 19.00.

-قيام قطار 928 مكيف "الإسكندرية-القاهرة" الساعة 16.00 بدلا من الساعة 18.00.

- قيام قطار 915 مكيف "القاهرة-الإسكندرية" الساعة 15.20 بدلا من الساعة 15.10.

- قيام قطار 21 إكسبريس "القاهرة-الإسكندرية" الساعة 15.30 بدلا من الساعة 15.20.

- قيام قطار 31 إكسبريس "القاهرة-الإسكندرية" من بركة السبع الساعة 19.42 بدلا من الساعة 19.59 ليصل الاسكندرية الساعة 22.10 بدلا من الساعة 22.25.

-قيام قطار 32 ‘كسبريس "الإسكندرية-القاهرة" من إيتاي البارود الساعة 19.55 بدلا من الساعة 20.05 ليصل القاهرة 22.05 بدلا من الساعة 22.15.

وسوف تعود القطارات لمواعيدها الأصلية طبقا لجدول التشغيل بنهاية شهر رمضان المعظم.

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