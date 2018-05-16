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الوطن

إصابة 20 شخصا إثر تصادم سيارتين في البحيرة

منذ 20 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
إصابة 20 شخصا إثر تصادم سيارتين في البحيرة

اللواء علاء الدين عبدالفتاح

أصيب 20 شخصا باشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف وكسور بالساق والساعد، وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بين سيارة ملاكي وأخرى "ميكروباص" على الطريق الدولي بالقرب من مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس التين البحري في الإسكندرية، وكفر الدوار العام بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث، بتلقي مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى "ميكروباص" على الطريق الدولي بالقرب من مركز كفر الدوار.

انتقل الرائد محمود هندي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي وأخرى "ميكروباص" على الطريق الدولي، نتيجة السرعة الزائدة ورعونة السائقين، وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا باشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه خلع بالكتف وكسور بالساق والساعد، وجروح قطعية وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين البحري في الإسكندرية، وكفر الدوار العام.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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