ضبط عاطل بـ300 جرام حشيش وسلاح ناري في الساحل بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، من ضبط عاطل بحيازته 600 جرام حشيش وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، مفادها أن (حسن. ع. 26 عاما) عاطل ومقيم دائرة القسم، يزاول نشاطاً غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويحوز سلاح ناري بدون ترخيص ويتخذ من منطقة سكنه مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 300 جرام، وسلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12 مم"، وطلقتين من ذات العيار و600 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.