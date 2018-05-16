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الوطن

الجنايات تستلم تقرير الطب الشرعي لـ "عفروتو"

منذ 5 دقيقة
كتب: علاء يوسف
الجنايات تستلم تقرير الطب الشرعي لـ "عفروتو"

محاكمة المتهمين بقتل عفروتو

قال المستشار جعفر نجم الدين، إن هيئة المحكمة تسلمت تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من الطب الشرعي بشأن تشريح جثة المجني عليه محمد عبدالحكيم "عفروتو" الذي قتل على يد ضابط وأمين شرطة بالمقطم.

وطلب الدفاع التأجيل للإطلاع على تقرير لجنة الطب الشرعي، كما طالب دفاع أمين الشرطة بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي.

وأحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة محبوسين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين، فيما أكد شاهدين من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا متواجدين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين فى مقتل"عفروتو".

 

 

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