عضو "العفو الرئاسي": الإفراج عن 900 شاب حتى الآن بقرارات رئاسية

وجه محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الشكر لمؤسسة الرئاسة لتعاونها في قضية العفو عن بعض الشباب المحبوسين بقرار رئاسي.

وأضاف، خلال كلمته في جلسة "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري" ضمن فاعليات المؤتمر الدوري الخامس للشباب، أنه تم الإفراج عن 900 شاب بقرارات عفو رئاسية حتى الأن.

وأكد عبدالعزيز على استمرار فحص الشكاوى الخاصة بالشباب المحبوسين، تمهيدًا لتقديم قوائم بأسمائهم لرئاسة الجمهورية لإصدار قرار رئاسي بالعفو عنهم.

ونفى عبدالعزيز ما تردده بعض التنظيمات الإرهابية والكارهة لمصر عن عدد المعتقلين في مصر، مؤكدًا أن عدد الشكاوى التي وصلت للجنة العفو الرئاسي أقل بكثير مما تردده هذه التنظيمات.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر أمرا بالعفو عن 330 شاب صباح اليوم، وطالب وزير الداخلية خلال مداخلة له اليوم بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، بسرعة الإفراج عنهم وأن يتناولوا السحور لأول أيام رمضان مع أسرهم.

وأنطلق اليوم المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب، الذي ينعقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسئولين، وبمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الإتجاهات والتخصصات.