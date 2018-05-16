مواعيد عرض مسلسلات "Mbc مصر" في رمضان

أعلنت قناة "Mbc مصر"، عن مواعيد عرض مجموعة جديدة من المسلسلات الجديدة، عبر شاشتها، حيث تبدء من اليوم الأربعاء، عرض أعمال فنية جديدة، تحت شعار "رمضان اللية على Mbc مصر".

وتعرض "إم بي سي مصر"، حلقة جديدة من "مسرح مصر"، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، يليه مسلسل "قانون عمر" للفنان حماده هلال، في تمام الثانية عشر منتصف الليل.

وتنطلق الحلقة الأولى من مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، للفنانة زينة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، عبر قناة "Mbc مصر 2".