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الوطن

مواعيد عرض برامج ومسلسلات "النهار" في رمضان

منذ 18 دقيقة
كتب: أحمد حسين صوان
مواعيد عرض برامج ومسلسلات "النهار" في رمضان

مسلسل "عزمي وأشجان"

أعلنت إدارة شبكة تليفزيون "النهار" عن مواعيد عرض الخريطة البرامجية والدرامية، الخاصة بها في شهر رمضان المبارك، وذلك تحت شعار "رمضان أحلى على النهار".

وتعرض "النهار" مسلسل "عزمي وأشجان" للفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، يوميًا طول شهر رمضان، في تمام الساعة السابعة مساءً، يليه برنامج الكاميرا الخفية "شفط دهون" الساعة الثامنة مساءً، ثم مسلسل "واكلينها والعة" للفنان شريف رمزي، ومي سليم، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، يُعرض مسلسل "مليكة" للفنان دينا الشربيني، يوميًا طول شهر رمضان، بينما يُعرض المسلسل الكارتوني "الكابتن عزوز" للفنان سامح حسين، في تمام السادسة مساءً.

وتعرض "النهار" برنامج "لقمة هنية" للشيف علاء الشربيني، يوميًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ويليه برنامج "وبكرة أحلى" للإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، يوميًا من الخميس إلى الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ومن الإثنين إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يُعرض برنامج "اسأل مع دعاء" للإعلامية دعاء فاروق، على الهواء مباشرة، ولمدة نصف ساعة، يُعرض برنامج "شارع شريف" للإعلامي شريف مدكور، يوميًا طول شهر رمضان.

ويُعرض برنامج "يوم في حياة النبي" يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، يليه برنامج "مع بهية.. لسه فيه أمل" للإعلامية دعاء فاروق، ثم برنامج "فكر" للداعية مصطفى حسني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

 

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