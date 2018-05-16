إعلانات رمضان |بالفيديو| "زازا زبـادي".. إعلان بنكهة موسيقى "الثمانينات"

الحنين للإعلانات الرمضانية السارية في ذكريات جيلي الثمانينات والتسعينات ليس من باب الاشتياق لما فات، لكن لتميزها في الطرح وكيفية الجذب دون مبالغة أو إسفاف، حتى عُلّقت في الأذهان.

موسيقى الثمانينات وصوت الفتيات اللاتي يرددن وراء أي مغنٍ بنغمة صوتية مميزة، أضفى بروحه على الإعلانات آنذاك، فكان إعلان "زازا زبادي جهينة" من أشهر إعلانات شهر رمضان في هذا الوقت، واضعًا علامته على استدعاءات الذاكرة على الرغم من الإمكانيات الانتاجية التي تكاد تكون بدائية عما هو موجود الآن، إلا أن أفكارها الإبداعية كانت الفارق في الاستمرار على مدار السنين.

لكن على الجانب الآخر، ترى الدكتورة سلوى سليمان، أستاذ الدعاية والإعلان بكلية الآداب جامعة عين شمس، لـ"الوطن"، أن لجوء الإعلانات في فترة الثمانينات والتسعينات لموسيقى الأغاني المنتشرة أثر سلبًا على الإعلان، لتركيز الناس على لحن الأغنية الأصلية، أو سيستمعون بشكل عام إلى أغاني هذه الفترة دون الإعلانات التي استعانت بنفس النغم الموسيقي.

https://youtu.be/R3xFn-R42i4