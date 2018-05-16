تسجيل الدخول

الوطن

"ثقافة الوادي الجديد" تستعد لإحياء ليالي شهر رمضان

منذ 6 دقيقة
كتب: شرف غريب
"ثقافة الوادي الجديد" تستعد لإحياء ليالي شهر رمضان

فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إعداد برنامج متكامل وخطة عمل خلال رمضان، وذلك لإحياء الليالي الثقافية طوال الشهر الكريم، على مستوى قصور وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الليالي الثقافية تتضمن ندوات دينية بمشاركة عدة جهات أبرزها الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الابتهالات الدينية والتواشيح بمشاركة فرق الإنشاد الديني على مستوى المحافظة، والتعريف بفضائل الشهر الكريم واحتفالا بروحانيات شهر رمضان المعظم.

وأضاف محسن، أن الليالي ستشمل حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية بمشاركة الفرق التابعة لقصور الثقافة بالمحافظة، علاوة على إقامة أمسيات شعرية بمشاركة أعضاء أندية الأدب التابعة للثقافة، وكذلك إقامة المسابقات الدينية والأسئلة الثقافية ومسابقة السؤال اليومي من خلال لجان المتابعة والمتخصين وتقديم الجوائز الفورية للمشاركين.

وأوضح وكيل مديرية الثقافة، أن المديرية تحرص دائمًا على الاحتفال بالشهر الكريم وإحياء الليالى الثقافية بمشاركة جماهير المحافظة على مستوى المدن والقرى.

أخبار متعلقة

"ثقافة الشراء وحماية المستهلك".. ندوة بـ"إعلام خارجة الوادي الجديد"

"ثقافة الشراء وحماية المستهلك".. ندوة بـ"إعلام خارجة الوادي الجديد"
مسابقة في الشعر والقصة ضمن فعاليات تنمية جنوب الوادي بـ"ثقافة مغاغة"

مسابقة في الشعر والقصة ضمن فعاليات تنمية جنوب الوادي بـ"ثقافة مغاغة"
"ثقافة المنيا" تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي

"ثقافة المنيا" تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي
"ثقافة الوادي الجديد" تحتفل بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

"ثقافة الوادي الجديد" تحتفل بمئوية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

التعليقات

انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للشباب

أحدث الأخبار

إقبال كبير على الترشح في الانتخابات العمالية بالقليوبية

إقبال كبير على الترشح في الانتخابات العمالية بالقليوبية

"فودة": يهنئ مواطني جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بشهر رمضان المبارك

"فودة": يهنئ مواطني جنوب سيناء والجهاز التنفيذي بشهر رمضان المبارك

اتهام عامل بقتل شقيقته وإلقاءها في ترعة بشبين القناطر.. "حملت سفاحا"

اتهام عامل بقتل شقيقته وإلقاءها في ترعة بشبين القناطر.. "حملت سفاحا"

"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

"الريـاضة في رمضان".. نصيحة طبية يستبعدها المجتمع

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الولايات المتحدة

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة مع الولايات المتحدة

اختيارات الوطن

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

موقف أوتوبيسات.. الصبح للبشر وبالليل لـ«الكارو»: «ينفع كده؟»

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

6 نقاد يرسمون خارطة الطريق.. وعادل إمام و«الفخرانى» يتصدران المشهد

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

إيه اللى يعطَّل شباك التذاكر بعد زيادة الأسعار؟ عدد المحطات

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

«كومبارس» على باب الله: يوم الشغل بيقع عليّا بـ«150 جنيه وربع فرخة وطبق سلطة»

الكوميديا و«ورش الكتابة» والبطولة النسائية والمخرجون الجدد.. أبرز الظواهر الفنية

الكوميديا و«ورش الكتابة» والبطولة النسائية والمخرجون الجدد.. أبرز الظواهر الفنية

الأكثر قراءة

عاجل