"ثقافة الوادي الجديد" تستعد لإحياء ليالي شهر رمضان

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إعداد برنامج متكامل وخطة عمل خلال رمضان، وذلك لإحياء الليالي الثقافية طوال الشهر الكريم، على مستوى قصور وبيوت الثقافة بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال محسن حسب، وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، إن الليالي الثقافية تتضمن ندوات دينية بمشاركة عدة جهات أبرزها الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الابتهالات الدينية والتواشيح بمشاركة فرق الإنشاد الديني على مستوى المحافظة، والتعريف بفضائل الشهر الكريم واحتفالا بروحانيات شهر رمضان المعظم.

وأضاف محسن، أن الليالي ستشمل حفلات موسيقى عربية وفنون شعبية بمشاركة الفرق التابعة لقصور الثقافة بالمحافظة، علاوة على إقامة أمسيات شعرية بمشاركة أعضاء أندية الأدب التابعة للثقافة، وكذلك إقامة المسابقات الدينية والأسئلة الثقافية ومسابقة السؤال اليومي من خلال لجان المتابعة والمتخصين وتقديم الجوائز الفورية للمشاركين.

وأوضح وكيل مديرية الثقافة، أن المديرية تحرص دائمًا على الاحتفال بالشهر الكريم وإحياء الليالى الثقافية بمشاركة جماهير المحافظة على مستوى المدن والقرى.