"المساحة": نفذنا 114 تقريرا استشاريا لتثمين أراضي الدولة

أعلن المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته عضو في لجنة استرداد أراضي الدولة، ممثلا لهيئة المساحة ووزارة الموارد المائية والري، عن قيام الهيئة بالمشاركة الفعالة في كل أعمال التقنين والتثمين التي تقوم بها اللجنة.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة تعدد تقارير استشارية فنية ومالية وكذلك لجميع شركات قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية ووزارة العدل والمستثمرين الراغبين في تقدير أراضيهم، كما أنها تشارك في لجان فض المنازعات الخاصة بوزارة الاستثمار.

كما تقوم الهيئة بجميع أعمال نزع الملكية الخاصة بجميع المشروعات التي تقوم بها الدولة المتمثلة في المشروعات الاستراتيجية ومشروعات الصرف الصحي والتعليم والمخططات وخلافه، التي يعترضها نزع ملكية طبقا لقانون 10 لسنة 1990، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم التقارير الاستشارية للمستثمرين من شركات قطاع الأعمال وهيئات حكومية ومشروعات استراتيجية خاصة بالنفع العام وغيره، لافتا أن الهيئة أعدت حوالي 114 تقريرا من 130 خلال الفترة من العام المالي، بمناطق قبلي وبحري، بمعرفة الإدارة العامة للتثمين.