السيسي عن التحول للاقتصاد الرسمي: "إن شاء الله ناخد 100 جنيه ضرائب"

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنتمين لمنظومة الاقتصاد غير الرسمي إلى الدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، بإعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، مضيفًا: "عشان وزير المالية اللي مغلبني".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب: "لو قدرت تطور صناعتك وتتعامل مع البنك، تبقى خدمت اقتصاد بلدك".

وتابع مازحًا: "ناخد 100 جنيه حتى".

وينطلق اليوم المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب والذي ينعقد بالقاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وبمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الإتجاهات والتخصصات.