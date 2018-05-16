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الوطن

نائب: السرنجات ذاتية التدمير الحل الأمثل لمكافحة فيروس سي والإيدز

منذ 46 دقيقة
كتب: محمد طارق
نائب: السرنجات ذاتية التدمير الحل الأمثل لمكافحة فيروس سي والإيدز

النائب شريف الورداني

تقدم النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بسؤال من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور أحمد عماد الدين راضي، حول آخر تطورات مصنع السرنجات ذاتية التدمير أو وحيدة الاستخدام.

وقال النائب إن السرنجات ذاتية التدمير أو أحادية الاستخدام هي الحل الأمثل لمكافحة فيروس سي والإيدز والأمراض التي يتم نقلها بواسطة السرنجات غير الآمنة، مشيرا إلى أن غياب رقابة وزارة الصحة على كيفية التخلص من مخلفات العيادات والمستشفيات وبخاصة السرنجات أدى إلأى تفاقم الأزمة بشكل كبير، حيث زاد عدد السرنجات غير الآمنة إلى نحو 23 مليون سرنجة سنويا.

وتساءل النائب، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير، حيث كانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن إنشاء مصنع لتصنيع هذه السرنجات محليا، فما هي آخر التطورات التي آلت اليها؟.

وأكد النائب على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مكافحة فيروس سي والأمراض التي تنتقل عن طريق الدم والسرنجات غير الآمنة، لافتا إلى أن التوعية بمخاطر استخدام هذه السرنجات ضرورة لابد منها.

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