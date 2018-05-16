السيسي: "الإصلاح مش صلاة وصوم بس.. والحكومة تشوف حل في التأمينات"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المستثمرين الذين سيتجهون إلى منظومة الاقتصاد الرسمي سيستفيدون من التسهيلات التي يقدمها البنوك لهم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب: "مش عاوزين يدفعوا التأمينات، طب التأمينات دي بتروح فين، تخيل ابنك بيشتغل في مكان مفيهوش تأمينات وكبر وحصله حاجة لا قدر الله".

وأردف: "اوعوا تفتكروا إن الإصلاح صلاة وصوم بس، اللي أنا بتكلم فيه ده إصلاح، لكن لازم نصلح الناس ونحافظ على الناس وحياتهم ومستقبلهم، معرفش الدكتورة غادة وزيرة التضامن الاجتماعي هتعمل ايه".

واختتم: "شوفولكم حل، أنا خلصت الضرائب وأنتم الحكومة تخلص موضوع التأمينات للقطاع غير الرسمي".

وانطلق المؤتمر الوطني الدوري الخامس للشباب،اليوم، والذي ينعقد في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بمشاركة 1500 شاب وشابة من مختلف الاتجاهات والتخصصات.