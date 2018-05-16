"الصحفيين": استمرار معرض منتجات شركات الإنتاج الحربي حتى 31 مايو

أعلنت نقابة الصحفيين، عن استمرار منتجات شركات الإنتاج الحربي حتى 31 مايو الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنه تم الاتفاق على استمرار معرض منتجات شركات الإنتاج الحربي المقام بمبنى نقابة الصحفيين والذي افتتحه منذ أسبوعين عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي حتى 31 مايو الجاري.

وأكدت النقابة في بيانها أنه ستسري الخصومات على جميع المنتجات بنسبة تتراوح من 5% إلى 10% لافتة إلى أن مواعيد العمل خلال شهر رمضان فترتين يوميا من 11 صباحا وحتى 3 عصرا، ومن 9 مساء إلى 12 مساء.