ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في منزل أحدهم بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 أفراد من مركز أبشواي، بينهم إثنين من المنوفية والقاهرة، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم، وفقا لبيان أمني اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواي، بضبط كل من "محمد. أ" 29 سنة، سائق، و"أحمد. ع" 63 سنة، عامل، و"أحمد. أ" 27 سنة، سائق، و"ياسر. أ" 38 سنة، عامل، و"أحمد. أ" 36 سنة، عاطل، ويقيمون بقرية أبوكساة بمركز أبشواي، و"علي. ع" 32 سنة، عاطل، ومقيم كفر الباجور بمحافظة المنوفية، و"أحمد. ر" 21 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج بمحافظة القاهرة، أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل الأول.

حُرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1599 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة للتحقيق.