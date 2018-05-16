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الوطن

3 أدعية رمضانية جديدة للفنان أحمد زعيم من "نجوم ريكوردز"

منذ 55 دقيقة
كتب: الهام زيدان
3 أدعية رمضانية جديدة للفنان أحمد زعيم من "نجوم ريكوردز"

أحمد زعيم

طرحت شركة “نجوم ريكوردز”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، 3 أدعية جديدة للفنان الشاب أحمد زعيم، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وجاء الدعاء الأول باسم “يا خالق الأرض”، والثاني “يا حنَان”، والثالث “يا فتاح يا عليم”.

وتأتي هذه الإصدارات الجديدة قبل صدور ألبومه الجديد الذي يطرح في الأسواق الصيف المقبل، حيث إنه سيكون أول ألبوم له وذلك بالتعاون مع “نجوم ريكوردز”.

كانت “نجوم ريكوردز” التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، قد أعلنت انضمام الفنان الشاب أحمد زعيم إليها، حيث تسعى إلى أن تكون داعمة للمواهب الحقيقة وتقديم وجوه جديدة للساحة الموسيقية.

ويعد زعيم واحد من الأصوات الصاعدة بقوة في عالم الغناء، كما أن نجاح الـ3 أغنيات التي قدمها في الفترة من 2013 وحتى 2015 كان يعتبر دافعا وراء انضمامه لنجوم الشركة مثل: محمد حماقي، وشيرين عبدالوهاب، وحسام حبيب، ورامي جمال.

وكانت الثلاثة أغاني “سنجل”: “حب وراح” من كلمات أحمد علي موسى وألحان ياسر نور، و”سلم على الحبايب” كلمات أحمد فتحي وأحمد علي موسى وألحان خالد عز وأغنية “ليالينا” كلمات هيثم سليم والحان ياسر نور”.

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