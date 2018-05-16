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الوطن

ريم مصطفى تكشف سر مظهرها الخارجي في "الوصية"

منذ 55 دقيقة
كتب: خالد فرج
ريم مصطفى تكشف سر مظهرها الخارجي في "الوصية"

ريم مصطفي

تواصل الفنانة ريم مصطفى تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصية" الذي تشارك في بطولته أمام أكرم حسني وأحمد أمين، وتطل ريم خلال المسلسل الذي سيعرض خلال شهر رمضان بلوك جديد.

قالت ريم، في تصريحات صحفية، إنها تجسد شخصية فتاة تدعى "شاهي" تعمل كمدير مكتب الفنان اكرم حسني، كاشفة أن تصرفتها ليس لها أي علاقة بشخصيتها، فهي تعتقد أنها فتاة ذكية للغاية لكنها عكس ذلك تماماً، ترى وكأنها رئيس مجلس إدارة لكنها حقيقة الأمر شخصية فاشلة.

وعن اختيار اللوك الذي ستظهر به خلال المسلسل قالت ريم، أنها علمت على بناء اللوك الخاص بالشخصية بمفردها وساعدها سواء في الملابس أو الشعر، كاشفة أن كل من الاستايليست أمنية علي وياسمين عملا على مساعدتها، وجمعت بينهن جلسة واحدة فقط وضعن خلالها التفاصيل النهائية للوك الشخصية، مضيفة أن الكمياء التي جمعت بينها وبين أمنية علي وياسمين علي هي التي ساعدت في خروج الشكل النهائي لشخصية "شاهي" في الوصية، حيث قمن بالتسوق لمدة يوم فقط اخترن فيه ملابس الشخصية.

وأضافت ريم مصطفى أنها ستظهر خلال الحلقات وهي رافعة شعرها كعكة، وهي المرة الأولى التي تظهر بها هكذا، موضحة أن غالبية الملابس التي ستظهر بها تميل إلى استخدام قماش الكارو، مؤكدة أنها لا تبحث عن الظهور الذي يبرز جمالها، ورغم ذلك خرج اللوك شيك للغاية، وهو ما جعل فريق العمل يتفاجئ في أول يوم تصوير.

مسلسل "الوصية" تأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار ومن إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر عرضه بشكل حصري على قنوات CBC.

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