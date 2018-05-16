انطلاق موكب يضم الطرق الصوفية احتفالا برمضان في بورسعيد

نظمت محافظة بورسعيد عصر اليوم، موكب للإحتفال بإستقبال شهر رمضان، إنطلق من مسجد مريم بحي المناخ إلى شارع الثلاثيني بالمحافظة، وضم الطريقة الصوفية وشارك فيه الطلاب، والأحياء والشرطة، على أنغام الأناشيد الصوفية.

شارك في الإحتفال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورؤساء الأحياء، والقيادات التنفيذية والشرطية بالمحافظة، وأطلق مشايخ الطرق الصوفية الطبول والأناشيد الخاصة بهم، ولافتات تضمنت عبارات منتمون للطرق السمانية والبرهامية والرفاعية، إعرابا عن فرحتهم بإستقبال شهر رمضان.

ورتدوا الملابس والأوشحة البيضاء والخضراء، كما شارك فيه طلاب المدراس وفرق مديريات الشباب والرياضة، بعدد من الرقصات منها السمسية، ورفعوا الأعلام المصرية، كما تزينت سيارات الحي بالأعلام والزهور، وتعالت الأغاني الرمضانية، للاحتفال برمضان بتأمين من سيارات الإسعاف، والشرطة، والحماية المدنية والإطفاء.